Oroscopo Ariete del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

dall’idea alla realizzazione…

Il Sole sbarca in Acquario ed è un periodo che a voi piace sempre molto: potete fare ciò che volete, come volete e i progetti si concretizzano più rapidamente. Dall’idea alla realizzazione non c’è che un passo e, nel corso del transito, lo scavalcate con leggerezza. C’è da dire, tuttavia, che riceverete anche sostegni concreti da persone che vi vogliono bene, vi stimano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]