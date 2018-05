Oroscopo Ariete del 20 maggio 2018

Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

romantici ma…

Il vostro lato romantico e sentimentale è in primo piano ma in questo momento potreste avere difficoltà ad esprimerlo. Non solo, oggi potrebbe esserci un conflitto interiore, divisi tra il desiderio di uscire, ampliare gli orizzonti, o rimanere accanto alla famiglia. Non è la domenica ideale per soddisfare i vostri bisogni ma fareste bene, invece, a capire cos’è di cui avete veramente bisogno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com