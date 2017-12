Oroscopo Ariete del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

atmosfera gelida…

L’incontro Sole-Saturno in Capricorno crea un’atmosfera gelida, che v’impedisce di essere voi stessi. Non remate contro, perdereste le energie e ne avete bisogno per azioni più positive, ossia mettercela tutta per raggiungere l’obbiettivo che avete in mente. Seconda decade: nonostante il gelo del transito, in questi giorni avrete piacevoli ricompense.

