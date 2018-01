Oroscopo Ariete del 21 gennaio 2018

Oroscopo del 21 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

incontri imprevisti…

Una domenica all’insegna dell’amicizia, potrebbe arrivare un invito all’ultimo minuto o organizzare qualcosa d’insolito. In ogni caso, la congiunzione Sole-Venere sarà di vostro gradimento, è uno degli aspetti astrologici più piacevoli! E in programma, ci sono anche incontri imprevisti… Seconda decade: una spiacevole discussione potrebbe appensantire la giornata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]