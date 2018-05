Oroscopo Ariete del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un netto miglioramento…

Un netto miglioramento, è quanto promette l’arrivo del Sole in Gemelli. Avete la possibilità di lanciarvi nell’azione, avviare ad esempio un progetto lavorativo o personale, riflettere su voi stessi e su una storia d’amore che si è conclusa male o è a un passo dalla rottura. Avrete voglia di fare di tutto per sistemare le cose ma prima dovrete capire perché e come siete arrivati a questo punto.

