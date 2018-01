Oroscopo Ariete del 22 gennaio 2018

Oroscopo del 22 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

audacia e coraggio…

E’ una bella settimana, per quanto riguarda i vostri progetti personali o lavorativi e poi, a partire da venerdì, l’energia sarà infinita! Marte, governatore del vostro segno, infatti entrerà nel Sagittario e decuplicherà l’audacia, il coraggio rispetto a qualsiasi situazione, anche difficile o pericolosa. In ogni caso non andate oltre certi limiti…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]