Oroscopo Ariete del 22 luglio 2019. Caterina Galloni: splendide energie…

Oroscopo del 22 luglio 2019 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): splendide energie…

L’aspetto armonioso tra Marte e Giove, aumenta il livello di energie e va di pari passo il ritmo quotidiano. Avrete voglia di ampliare gli orizzonti, di cambiare alcune situazioni e spingerete il pedale dell’acceleratore. Se nei prossimi giorni dovesse tuttavia emergere un problema riguardante la famiglia o la casa, risolvetelo immediatamente poiché ci saranno parecchie situazioni positive che distoglieranno l’attenzione! Amore: Emozioni altalenanti, un momento siete dolci e un altro aspri e ciò, se siete in coppia, potrebbe scatenare disaccordi. Per fortuna è una fase passeggera. Soli: prima di avviare una storia, cercate di conoscere meglio il/la potenziale partner.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’Ariete nel 2019

Il 2019 si apre con Marte nel vostro segno e non potreste sperare in un inizio più dinamico e positivo. Il buon aspetto che il pianeta rosso forma con Venere in Sagittario promette inoltre successo nel lavoro e negli affari di cuore. Dite “sì” a qualsiasi nuova opportunità, anche quando dovesse intimorvi un po’, e siate aperti a qualsiasi apprendimento, che si tratti di studio – anche per sola soddisfazione personale – o di un corso di formazione professionale.

Fino a metà marzo, Urano sosterà nel vostro segno: l’impulsività, la mancanza di autocontrollo e l’incapacità a gestire la rabbia potrebbero scatenare problemi. Il consiglio è quello – per tutto l’anno – di mantenere concentrazione, sangue freddo, così da mettervi al riparo da possibili delusioni e dispiaceri. Nel corso dell’estate e dell’autunno, la carriera avrà la priorità ma al contempo sarà anche un’ottima occasione per capire quanto siete evoluti in termini di crescita personale e spirituale.

E’ un anno in cui vorrete prendere – o riprendere – il potere, sarete inclini a raccogliere le sfide professionali che si presenteranno così da affermarvi. La fatica non mancherà ma tenete presente che qualsiasi sforzo sarà ricompensato: Super Giove dal Sagittario promette successo!

Amore: in coppia, è possibile che il lavoro vi faccia trascurare il partner. Cercate di essere disponibili, di avere attenzioni, trascorrere del tempo con la dolce metà e riaccendere la scintilla della passione. Soli, è ultra possibile l’incontro del destino che si concluderà in tempi brevi con un matrimonio o una convivenza.

Lavoro: approfittate dei primi mesi dell’anno per mettere in chiaro una situazione, approfondite un progetto o un contatto che potrà esservi utile. Dopo marzo, consoliderete la vostra posizione o per alcuni arriverà un’ottima proposta di lavoro.

Denaro: avrete la possibilità di stabilizzare la situazione o dare un nuovo impulso alle finanze. Nel complesso è un anno positivo, solo il mese di agosto potrebbe presentare qualche difficoltà.