Oroscopo Ariete del 22 maggio 2018

Oroscopo del 22 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

alcuni cambiamenti a…

Con la Luna in Vergine, oggi potreste decidere di apportare alcuni cambiamenti a un progetto, personale o lavorativo, ormai in una fase importante. In effetti, è un buon momento per verificare i dettagli e, prima di passare al livello successivo, accertarvi che tutto sia in regola e in ordine. Prima decade: evitate di proiettarvi mentalmente in un futuro cupo, ricordate che la ruota gira!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com