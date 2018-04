Oroscopo Ariete del 23 aprile 2018

Oroscopo del 23 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete: è il momento di agire…

Siete in una posizione eccellente per perseguire gli obbiettivi con grande sicurezza: non vi mancano le energie né l’intraprendenza! Per cui, datevi una mossa per trarne il massimo vantaggio… L’aspetto armonioso tra Giove e Marte, indica che è il momento di agire, andare a stanare nuove opportunità o prendere nuovamente in considerazione, alcune che nel recente passato avete ignorato. Oltretutto, ci sarà chi sarà disposto a dare un supporto morale o finanziario.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]