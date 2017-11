Oroscopo Ariete del 23 novembre 2017

Oroscopo del 23 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

non tutti i mali…

Potrebbe essere una giornata di sorprese e, forse, anche di qualche sconvolgimento ma qualunque cosa accada, tenete presente che alla fine si rivelerà un bene, per la serie “non tutti i mali vengono per nuocere”. Per cui, amici dell’Ariete, se in mente avete intenzione di intraprendere una direzione e all’improvviso vi trovate di fronte a un’altra, quest’ultima potrebbe rivelarsi fortunata e a vostro vantaggio!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]