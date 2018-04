Oroscopo Ariete del 24 aprile 2018

Oroscopo del 24 aprile 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

flirt & divertimento…

L’arrivo di Venere in Gemelli vi dà voglia di divertimento, di flirtare e non prendere nulla sul serio. Approfittatene perché è un passaggio veloce… Non è escluso che nel corso del transito proviate attrazione per una persona più giovane di voi ma attenzione a non coinvolgervi in una relazione che rischia di essere poco duratura: in questo momento a dettare legge è il severo Saturno!

