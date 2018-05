Oroscopo Ariete del 24 maggio 2018

Oroscopo del 24 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

nulla può abbattervi…

E’ come se vi stessero mettendo continuamente i bastoni tra le ruote ma ricordate che siete combattivi e nulla può abbattervi! La dissonanza di Saturno, è innegabile, ha il potere di innervosirvi poiché vi costringe a rallentare il ritmo e non potete ottenere immediamente ciò a cui mirate. Ma siete pieni di risorse e in particolare la speranza non vi abbandona mai! Ed è proprio questo che, nonostante tutto, vi aiuta a progredire.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com