Oroscopo Ariete del 24 novembre 2017

Oroscopo del 24 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

la soluzione a un problema…

Se non è possibile trovare la soluzione a un problema che vi mette sotto pressione, la cosa migliore è pensare ad altro. Focalizzare l’attenzione soltanto sul problema non fa che complicarlo e più è importante e tanto più vi sentite sotto pressione per risolverlo. Uscite, fate qualcosa di diverso dal solito, non lasciate che a prendere il sopravvento sia l’impazienza e vedrete che la risposta arriverà: senza che l’abbiate cercata.

