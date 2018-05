Oroscopo Ariete del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

il bicchiere mezzo vuoto…

L’opposizione Venere-Saturno, fino a domenica, potrebbe far riemergere responsabilità o problemi in passato trascurati e che ora chiedono immediata attenzione. In questi giorni avrete la tendenza a vedere il bicchiere mezzo vuoto, potreste avvertire solitudine, senso di abbandono da parte di tutti. Il vostro segno d’altra parte, è fatto così, non conosce vie di mezzo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com