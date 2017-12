Oroscopo Ariete del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

evitate di credere a…

Fino a giovedì la Luna sosterà nel vostro segno e crea un’atmosfera poco armoniosa. Oggi, nulla va come vorreste e, più, l’immaginazione vi fa vedere le cose peggio di quanto siano in realtà per cui, evitate di credere a tutto ciò che vi frulla nella mente… Infine, i prossimi giorni potrebbero coincidere con una decisione: avrete la sensazione che prendendo quella sbagliata potrebbero esserci pesanti conseguenze. Probabilmente non sarà così, quindi rilassatevi!

