Oroscopo Ariete del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

prima di agire….

Marte entra in Sagittario e il transito vi farà sentire più leggeri e rilassati ma non solo, fino al 17 marzo avrete energie da vendere, sarete entusiasti e positivi! Prendere delle decisioni, intraprendere, ora vi embra più facile: il coraggio non manca davvero ma affinché le cose vadano nella direzione voluta, prima di agire è consigliabile riflettere oppure chiedete consiglio a una persone di cui vi fidate. Aggiungiamo che il passaggio attizza le polemiche e voi difenderete a tutto campo le vostre opinioni.

