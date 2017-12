Oroscopo Ariete del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

le emozioni degli altri…

Marte, pianeta governatore del vostro segno, è in buon aspetto con Nettuno: potreste facilmente “sentire” le emozioni degli altri e utilizzarle a vostro vantaggio. In particolare se avete bisogno di parlare con il boss o una persona che conta: sarà d’aiuto a fare passi avanti! Prima decade: in questo momento, per voi niente è facile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]