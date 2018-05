Oroscopo Ariete del 28 maggio 2018

Oroscopo del 28 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

poco pazienti…

A mancarvi oggi non è l’energia né la voglia d’azione ma la pazienza… non ne avrete molta. Ai vostri occhi tutto sarà urgentissimo e, improvvisamente, diventerete nervosi, parlerete velocemente e direte cose di cui pentirvi successivamente. In ogni caso, nelle prossime settimane, se svolgete un’attività collegata alla scrittura o all’insegnamento farete passi da gigante!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com