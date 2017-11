Oroscopo Ariete del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

pronti a un grande cambiamento…

Vivere nel mondo dei sogni non è da voi, li considerate soltanto dei sogni e non agite in base a essi. In questo momento siete pronti a un grande cambiamento, avete le motivazioni giuste. Non lo ammettereste mai, nemmeno sotto tortura, ma c’è qualcosa a cui pensate in segreto e che potrebbe spingervi a intraprendere una nuova direzione. E ciò, è totalmente differente dal sognare… Terza decade: per la prima volta, probabilmente, non avete il controllo su una situazione.

