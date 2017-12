Oroscopo Ariete del 29 dicembre 2017

Oroscopo del 29 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un’inspiegabile pigrizia…

C’è un problema di tipo pratico da sistemare ma, curiosamente, non fate ciò che dovreste: siete pervasi da una inspiegabile, quanto invincibile, pigrizia, abbastanza rara per il vostro segno. Vi sentireste motivati solo potendo fare piazza pulita in cinque minuti ma, visto che non è possibile, se volete risolvere dovrete darvi una mossa!

