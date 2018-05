Oroscopo Ariete del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un certo margine di manovra ma…

Con la Luna Piena, in programma potrebbe esserci una trattativa e avrete un certo margine di manovra ma non siate precipitosi. Marte potrebbe spingervi a essere un po’ avventati o a fare una promessa che non sapete bene se potrete mantenere… Ascoltate i consigli che arrivano, se farete solo di testa vostra rischiate di non ottenere ciò che volete. Prendete il tempo necessario.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com