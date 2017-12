Oroscopo Ariete del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

in pieno movimento…

La Luna Piena in Gemelli risponde a uno dei vostri bisogni principali: quello di muovervi, spostarvi e oggi non starete fermin un minuto! Davanti a voi, ci sono più soluzioni: prendere la macchina e incontrare amici che abitano lontano da voi o, al contrario, riceverli in casa vostra e anche in questo caso, avrete un gran da fare. Terza decade: non siete al top, probabilmente dovrete trovare un accordo con una persona e non vorrete cedere di un millimetro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]