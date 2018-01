Oroscopo Ariete del 3 gennaio 2018

Oroscopo del 3 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

meglio rallentare…

Inclini più a sfruttare l’intuito che ad entrare in azione, anche se Urano nel vostro segno, dopo 5 mesi, riprende il moto diretto e può risvegliare il desiderio di operare dei cambiamenti. In realtà, quando un pianeta diventa diretto si muove lentamente e ciò significa che è meglio rallentare invece che andare avanti. Ascoltate, dunque, il bisogno di progredire ma aspettate prima di prendere iniziative importanti. E’ un ottimo momento, inoltre, per rafforzare un’amicizia o riprendere i contatti con una persona dopo un periodo di allontanamento.

