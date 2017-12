Oroscopo Ariete del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

un ventaglio di opportunità…

Davanti a voi potrebbe esserci un ventaglio di opportunità e sembrare molto allettanti. Una in particolare potrebbe intrigarvi, rappresentare una sfida, condurvi verso un territorio sconosciuto. Non c’è bisogno di precipitarvi, né fare salti nel buio: se avete la sensazione che qualcosa manchi di chiarezza, approfondite prendendo il tempo necessario.

