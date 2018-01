Oroscopo Ariete del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

buone idee ma…

Mercurio entra in Acquario e le idee non vi mancheranno, avrete l’occasione per condividerle con amici e alleati professionali. Attenzione, tuttavia, che siano sempre realistiche: l’entusiasmo potrebbe prendere il sopravventuo e oltrepassare le frontiere della realtà. E’ pur vero che le invenzioni migliori sono state realizzate grazie a un’idea che inizialmente sembrava utopica.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]