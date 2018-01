Oroscopo Ariete del 4 gennaio 2018

Oroscopo del 4 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

se dovete prendere un’iniziativa…

Esprimervi oggi è più facile ma, attenzione, potreste tendere a gonfiare o esagerare ciò che viene detto – o anche il non detto – e, a volte, contro di voi! E se dovete prendere un’iniziativa domani e il giorno successivo sono i migliori: per ora aspettate. Seconda decade: cercate di mostrare i sentimenti al partner, può avere la sensazione che siate indifferenti.

