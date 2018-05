Oroscopo Ariete del 4 maggio 2018

Oroscopo del 4 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

preoccupati ma…

La congiunzione Luna-Saturno in Capricorno vi appesantisce un po’, siete preoccupati per la gran mole di responsabilità e temete di non farcela. Eppure, proprio questo stato d’animo potrebbe motivarvi a fare del vostro meglio e una volta risolte alcune situazioni vi sentirete soddisfatti! E, almeno per oggi, prima di impegnarvi in qualcosa, pensateci due volte…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]