Oroscopo Ariete del 5 febbraio 2018

Oroscopo del 5 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

il fattore fortuna…

E’ una settimana in cui non manca un bel fattore fortuna ma grazie anche al vostro atteggiamento: lavoro o amore, siete pronti a cogliere al volo le occasioni impreviste; e soli o già impegnati, visto il buon aspetto tra Urano e Venere, non è esclusa una cotta all’improvviso… Sul piano lavorativo, avrete contatti o incontri molto positivi e sarete molto combattivi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]