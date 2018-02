Oroscopo Ariete del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

diffidenti e…

Molto diffidenti, pensate male di tutto e di tutti ma alla fine vi sarà utile a non impegnarvi troppo in fretta in qualcosa o a non credere a tutte le promesse. Quando si tratta di difendere una causa, siete i primi a correre, avete bisogno di impegnare le energie in una battaglia ma, spesso, salite sul cavallo sbagliato che non vi porta da nessuna parte… Per cui una piccola dose di istintiva diffidenza oggi vi farà bene.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]