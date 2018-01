Oroscopo Ariete del 6 gennaio 2018

Oroscopo del 6 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

di fronte a una sfida…

Sensibili alla congiunzione Venere-Plutone in Capricorno che vi metteranno di fronte a una sfida: dominare la tendenza alla gelosia e alla possessività o, ancora, non usare la forza per ottenere ciò che desiderate. L’Ariete spesso è brusco e può diventare pesante ma ora i due pianeti vi obbligano a imparare il rispetto per gli altri.

