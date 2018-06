Oroscopo Ariete del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

buona intesa in famiglia…

Se avete voglia di migliorare qualcosa in casa, le belle vibrazioni di Venere ve lo permettono. Sarete attirati da oggetti eleganti, dai bei tessuti… Ma il settore occupato dal pianeta, parla anche della famiglia e sembra che in casa, con tutti, regni buona intesa. Sul fronte lavoro, tutto è in evoluzione positiva come da voi desiderato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com