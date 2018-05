Oroscopo Ariete del 6 maggio 2018

Oroscopo del 6 maggio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

escogitare un piano per…

Probabile che oggi siate parecchio impegnati e anche su di giri: la tendenza è quella di agire impulsivamente ma il consiglio è quello di non permettere che le inquietudini interiori prendano il sopravvento. A rendervi nervosi potrebbero essere degli imminenti cambiamenti legati al lavoro o il timore di perdere terreno. Cercate di escogitare un piano per rafforzare quei settori in cui vi sentite più vulnerabili e poi procedete un passo alla volta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]