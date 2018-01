Oroscopo Ariete del 7 gennaio 2018

Oroscopo del 7 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

parecchio impegnati…

Se nei giorni scorsi siete stati parecchio impegnati, preparatevi perché la musica sarà ancora la stessa. La buona notizia è che ciò potrebbe cambiare la vita in modo positivo: un lavoro extra sarà il benvenuto… Infine, se arriva da una persona fidata un buon consiglio, cercate di ascoltarlo: quando un consiglio è giusto non va mai ignorato.

