Oroscopo Ariete del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

prima di accettare…

La settimana parte in modo intenso: il Sole è congiunto a Venere e Plutone in Capricorno. Potreste trovarvi di fronte a un problema, ossia se andare avanti rispetto a un’idea o a un proposta; accettarla vorrebbe dire entrare in un terreno ignoto, per cui prima di dire “sì” meglio rifletterci sopra. Terza decade: la volontà di battagliare potrebbe mettervi in una situazione difficile.

