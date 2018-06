Oroscopo Ariete del 8 giugno 2018

Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

evitate di reagire…

La Luna in Ariete è in dissonanza con Venere: è possibile che una persona che conoscete bene, forse un familiare, ferisca il vostro orgoglio. Se ne infischierà della vostra sensibilità, peraltro accentuata dalla Luna nel vostro segno. Avrete voglia di fargliela pagare ma cercate di non reagire all'”aggressione” in modo eccessivamente violento.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com