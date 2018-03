Oroscopo Ariete del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

seguire l’istinto…

La congiunzione tra Luna e Marte, vostro governatore, in Sagittario, amplifica il vostro istinto, l’intuito e il coraggio. Lasciate esprimere la voce interiore, saranno loro ad avere l’ultima parola e non la ragione. “Sentirete” le situazioni, le persone e, istintivamente, saprete come muovervi. E grazie a Mercurio e Venere congiunti nel vostro segno, oggi potrebbero arrivare belle notizie, esserci incontri positivi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]