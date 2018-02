Oroscopo Ariete del 9 febbraio 2018

Oroscopo del 9 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

prender le distanze da…

E’ una giornata che vi permette di prender le distanze da alcune preoccupazioni o di liberarvi di alcuni limiti. Ne abbiamo tutti, non siete i soli, e ciascuno li gestisce a suo modo. In generale, voi li prendete di petto e ve ne sbarazzate in fretta. Ma non solo, è anche il momento giusto per entrare in una nuova cerchia di amicizie che vi permetterà di vivere esperienze diverse.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]