Oroscopo Ariete del 9 gennaio 2018

Oroscopo del 9 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

le armi giuste per…

Oggi siete da prendere con le molle ma, in particolare, guardate con diffidenza tutto e tutti. Ma forse non avete torto: qualcuno potrebbe spingervi a commettere un errore… Ci sono degli aspetti astrali un po’ difficili e che riguardano il settore del lavoro, un collega invidioso che potrebbe tentare di mettervi in cattiva luce ma, tranquilli, avete le armi giuste per difendervi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]