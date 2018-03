Oroscopo Ariete del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno dell’Ariete:

chiusi a riccio…

Avrete la sensazione che tutti siano alleati contro di voi ma chiedetevi se il vostro atteggiamento rispetto agli altri, dia loro voglia di essere amabili… La dissonanza Mercurio-Saturno si fa sentire: siete chiusi a riccio e non comunicate facilmente. Saturno è un freno, Mercurio rappresenta la comunicazione: non vi confidate, forse per orgoglio, ed è un peccato perché invece il fardello sarebbe meno pesante.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]