Oroscopo Ariete domani 11 marzo 2021: amore, umore, l’oroscopo per l’Ariete di domani

Oroscopo del 11 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): potete contare sul supporto degli amici

Oroscopo Ariete umore

Il nutrimento è importante, ma più che di cibo i pianeti parlano di ciò che vi nutre emotivamente e socialmente. State assorbendo vibrazioni negative o positive? Oggi e domani dovete pensare alle vostre esigenze. E’ pur vero che la prossima congiunzione Venere-Nettuno in Pesci, l’unica del 2021 e sarà esatta sabato e domenica, potrebbe farvi sentire molto compassionevoli di fronte alla sofferenza degli altri o di una persona in particolare, probabilmente un amico/a.

Al contempo, potete contare anche voi sul supporto degli amici. Infine, prima di impegnarvi finanziariamente in qualcosa, valutate i rischi!

Oroscopo di Ariete 11 marzo amore

In coppia: evitate di voler controllare tutto o imporre a tutti i costi le vostre idee: lasciatevi travolgere dalle emozioni.

Soli: attratti da una persona ma non farete il primo passo poiché sapete che non fa per voi. E’ già impegnata oppure è indifferente.