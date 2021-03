Oroscopo Ariete domani 6 marzo 2021: amore, umore, l’oroscopo per l’Ariete di domani

Oroscopo del 6 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): la vita sociale brilla

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Sagittario non forma aspetti con altri pianeti, per il cielo astrale è tranquillo e il ritmo terrestre più lento. Per oggi, evitate di lanciarvi in nuovi progetti o di intraprendere iniziative importanti. Rilassatevi, spezzate la routine e ampliate gli orizzonti. La vita sociale on line brilla, avrete la possibilità di stabilire conversazioni interessanti con gli amici ma, al contempo, sarete pronti a entrare in nuove cerchie.

E’ un fine settimana all’insegna del buonumore e forse perché la speranza di poter dare il via ad alcuni progetti vi rende ottimisti.

Oroscopo di Ariete 6 marzo amore

In coppia: tutto va bene ma evitate, sull’onda dell’entusiasmo, di fare promesse che non potreste mantenere.

Soli: sfruttate questo sabato per fare nuove conoscenze con persone che vi piacciono. E il cuore potrebbe battere forte per una in particolare.