Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario 25 marzo 2021, Segni di Fuoco e tutti i segni: oroscopo 25 marzo per tutti i segni

Oroscopo del 25 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): ottimisti riguardo agli obbiettivi

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Leone al vostro segno consiglia di concentrare le energie su qualsiasi progetto creativo che avete chiuso nel dimenticatoio. La dissonanza con Giove vi regala buonumore, ottimismo riguardo ai vostri obbiettivi e al contempo siete motivati a godere di un po’ di tempo libero, fare ciò che vi piace di più.

Potreste inoltre scoprire un nuovo hobby o un appassionante interesse. Il fascino oggi è al top e chi vi circonda – lavoro o vita personale – vi considera più interessanti e divertenti del solito.

Oroscopo di Ariete 25 marzo amore

In coppia: potete permettervi di esprimere i desideri più segreti e folli. Il partner sarà pronto ad assecondarvi.

Soli: l’amore vi sorride e resistere a una persona – che oltretutto vi attrae – sarebbe un vero peccato.

Oroscopo di domani 25 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): interazioni positive

Oroscopo giovedì Leone umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Giove: potrebbero esserci dei momenti irrequieti ma è la giornata ideale per capire quali sono i vostri bisogni, coccolarvi come meglio credete, stabilire interazioni positive.

L’aspetto astrale in ogni caso accentua la sensibilità riguardo al giudizio degli altri nei vostri confronti. E’ un fatto a cui prestate spesso attenzione ma oggi lo sarà ancor di più. Potreste trovarvi, ad esempio, in compagnia di persone che ai vostri occhi sono importanti, vorrete compiacerle. Evitate di eccedere.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: mostrando tolleranza e comprensione la giornata si snoderà nel modo migliore.

Soli: un incontro potrebbe stravolgere la visione che avete dell’amore e di una relazione.

Oroscopo 25 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): uscire dalla routine

Oroscopo 25 marzo Sagittario: umore

Sole e Venere in Ariete continuano a rappresentare un’opportunità per esplorare nuovi interessi. Non è escluso che un a spronarvi a provare qualcosa di diverso sia un amico e vi chiederete se ne valga la pena. Potreste essere inizialmente reticenti ma una volta che darete il via scoprirete che vi state divertendo e andrete avanti.

D’altra parte è noto che il vostro segno per sentirsi bene ogni tanto ha bisogno di uscire dalla zona di comfort. Per oggi, dunque, uscite dall’ordinario il più possibile.

Oroscopo Sagittario 25 marzo: amore

In coppia: irritabili, oggi rischiate di essere un po’ aggressivi o provocare il partner. Occhio, non la passerete liscia.

Soli: anche per voi, la provocazione non è il modo migliore per conquistare. Rilassatevi, anche se non sarà facile.

