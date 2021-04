Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni 29 aprile 2021: oroscopo 29 aprile tutti i segni

Oroscopo del 29 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): rimandare un acquisto

Oroscopo Ariete umore

Con l’odierno aspetto Mercurio-Nettuno, potreste sognare qualcosa che non potete avere oppure aver intenzione di lanciarvi in un acquisto importante: in questo caso rimandate alla prossima settimana. Il rischio è che vi ritroviate ad aver comprato qualcosa che non corrisponde esattamente alle vostre aspettative oppure ha dei difetti.

Cercate di utilizzare le vibrazioni del passaggio in un modo più produttivo: lavorare su un’idea a cui pensate da tempo. Potrebbe richiedere alcuni passaggi pratici e un po’ di pianificazione ma uniti alla vostra immaginazione arriverete lontano.

Oroscopo di Ariete 29 aprile amore

In coppia: oggi siete il motore della relazione, la renderete speziata al punto giusto!

Soli: grande sicurezza nel vostro potere di seduzione e pronti a conquistare un cuore. E ci riuscirete!

Oroscopo di domani 29 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): occhio ai malintesi

Oroscopo giovedì Leone umore

Potrebbe essere difficile entrare in sintonia con chi vi circonda: le differenze di gusto, metodo e stile oggi saranno più evidenti e irritanti del solito. Potrebbero spingervi a commettere dei passi falsi e creare incomprensioni. Anche se fastidiosi, alla fine non si tratta di veri problemi. La cosa migliore, dunque, è accettare di non essere d’accordo e andare oltre.

Anche perché nel lavoro mettendo in mostra le vostre qualità, impressionerete favorevolmente, attirerete il giusto tipo di attenzione d’aiuto a ottenere un contratto o una promozione.

Oroscopo giovedì Leone amore

In coppia: cercate di apprezzare nel giusto valore ciò che il partner fa per voi e la serata sarà splendida.

Soli: un incontro potrebbe addolcire la vostra vita, in ogni caso tenete i piedi per terra.

Oroscopo 29 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non ascoltare i disfattisti

Oroscopo 29 aprile Sagittario: umore

Se un amico o un familiare dovesse dirvi che non riuscirete a realizzare qualcosa non dovete credergli, non ascoltatelo. E’ un buon momento per lavorare a quei progetti che vi entusiasmano. I pianeti in Toro indicano che evitando di lasciarvi influenzare dalla sua opinione, pianificando e rimboccando le maniche dimostrerete facilmente che si sbaglia.

Iniziate e con la certezza di sapere ciò che volete ottenere, avrete ottimi risultati. Unica accortezza: le distrazioni potrebbero essere un problema, dunque cercate di ignorarle.

Oroscopo Sagittario 29 aprile: amore

In coppia: grandi manifestazioni d’affetto, grande complicità. Circola un’atmosfera dolcissima.

Soli: attrazione per una persona che avete incontrato qualche volta. Tornate sul posto e tentate il tutto e per tutto!

