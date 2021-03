Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni del 26 marzo 2021: oroscopo 26 marzo per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 26 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sfruttare il talento

Oroscopo Ariete umore

I pianeti vi spingono a sfruttare maggiormente il vostro talento, un’abilità speciale, forse a imboccare una nuova direzione e infischiarvene di chi vi critica per averlo fatto. E la determinazione a esplorare nuove opzioni, in effetti, potrebbe aprire alcune porte.

Nuovi contatti con alcune persone, nuove informazioni favoriscono la vostra crescita personale, l’intuito e la conoscenza. Sebbene motivati, entusiasti di un progetto o un’idea, cercate in ogni caso di concentrarvi sulle questioni di vario tipo, rimaste in sospeso nella vostra vita.

Oroscopo di Ariete 26 marzo amore

In coppia: oggi e nei prossimi giorni, il desiderio sarà ultra piccante. Nottate bollenti!

Soli: prudenza: oggi rischiate di partire in quarta, perdere la testa e agire senza riflettere.

Oroscopo di domani 26 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): riorganizzare il budget

Oroscopo venerdì Leone umore

E’ la giornata ideale per concentrare l’attenzione sul denaro, potreste essere spinti a riorganizzare, ordinare e ristrutturare il budget, le finanze in generale. Al contempo, cercate di evitare spese impulsive e se avete intenzione di acquistare qualcosa di cui avete veramente bisogno, non lanciatevi a occhi chiusi.

Comparate i prezzi, prendete tempo così da essere sicuri di aver comprato l’oggetto giusto. Sul piano personale: con amici e familiari rischiate di essere molto possessivi. La paura dell’abbandono potrebbe scatenare atteggiamenti per voi inconsueti.

Oroscopo venerdì Leone amore

In coppia: totalmente disponibili con il partner, la relazione vive un magic moment.

Soli: fascino al top, contatti – anche online – splendidi e avrete la possibilità di incontrare l’anima gemella.

Oroscopo 26 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): tensioni con il boss

Oroscopo 26 marzo Sagittario: umore

E’ una giornata in cui la pazienza – nell’ambito del lavoro in particolare – è fondamentale. Potrebbero esserci delle tensioni con il boss, i colleghi o un socio ma di chiunque si tratti, le idee saranno divergenti. Per evitare difficoltà, affrontate la situazione con tatto e diplomazia.

Non è affatto escluso, al contempo, che un amico o un’altra persona, direttamente o indirettamente stimoli la sicurezza in voi stessi e riguardo al futuro vi sentirete particolarmente ottimisti.

Oroscopo Sagittario 26 marzo: amore

In coppia: cercherete di appianare, se ci sono, eventuali tensioni e rafforzare la relazione.

Soli: la ragione oggi prevale sulle emozioni e preferirete fare il punto della vostra attuale situazione.

