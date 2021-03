Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario, previsioni per tutti i segni del 27 marzo 2021: oroscopo 27 marzo per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 27 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): risolvere un conflitto

Oroscopo Ariete umore

Se qualcosa – lavoro o vita personale – non sta andando esattamente come speravate è in momento di prenderne atto e mollare. Potreste obiettare che è più facile da dire che da fare, soprattutto se vi siete impegnati molto. Ma insistere, andare avanti potrebbe portare a ulteriore frustrazione e forse a sofferenza.

Potrebbe non essere semplice, ma chiudere potrebbe aprire la strada a qualcosa di migliore. Su un altro piano: il senso critico va a braccetto con la diplomazia e oggi potreste risolvere un conflitto.

Oroscopo di Ariete 27 marzo amore

In coppia: la routine vi pesa, avete la sensazione di soffocare o non avere più tempo per voi. Parlare con il partner sarà d’aiuto.

Soli: evitate di pianificare incontri, contatti, conversazioni e prendete la vita con più leggerezza!

Oroscopo di domani 27 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): idealizzare una persona

Oroscopo sabato Leone umore

L’opposizione Luna-Nettuno tende a rendere labili i confini nelle questioni riguardanti le relazioni. Potrebbero esserci conversazioni su argomenti delicati o potreste ritrovarvi coinvolti in un rapporto di amicizia ingannevole, forse con una persona che tenderete a idealizzare.

Oppure una persona potrebbe aspettarsi molto da voi pur essendo già stati generosi. Potrebbe sembrare che si stia approfittando di voi. Forse è il momento che risolva le cose da sola, anche se potreste volerle molto bene. Sul momento potreste star male, sentirvi in colpa ma la aiuterete a essere più indipendente.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: qualche contrarietà che potrete evitare tenendo conto della sensibilità della persona amata.

Soli: in caso di incontro, evitate di monopolizzare la conversazione, permettete all’altro/a di esprimersi.

Oroscopo 27 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): piedi per terra

Oroscopo 27 marzo Sagittario: umore

Il cielo astrale invia messaggio contrastanti. La Luna in Vergine vi spinge a impegnare le energie per portare avanti le vostre ambizioni ma visto che è in dissonanza con Nettuno, avrete voglia di scappare altrove. Fate quel che potete, non mettetevi sotto pressione.

L’aspetto, inoltre, potrebbe creare difficoltà a distinguere il vero dal falso. Piedi per terra, massima razionalità, prendete con cautela ciò che vi dicono e solo dopo stabilirete se vale la pena o meno di accettare alcune idee.

Oroscopo Sagittario 27 marzo: amore

In coppia: in caso di piccole discussioni mantenete la calma, inutile far salire la tensione.

Soli: se non riuscirete a fare vostro il cuore di una persona è solo perché non lo desiderate.

