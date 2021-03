Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario, previsioni per tutti i segni del 28 marzo 2021: oroscopo 28 marzo per tutti i segni

Oroscopo del 28 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): perdonare e dimenticare

Oroscopo Ariete umore

La Luna piena in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazione amplifica le emozioni, soprattutto quelle che avete represso. Discuterne con la persona interessata, aiuterà a risolvere eventuali problemi. Una relazione potrebbe infatti richiedere un’attenzione speciale. Se ci sono stati diverbi, conflitti è tempo di perdonare e dimenticare.

Con questo transito, al contempo sembra che sarete un po’ esitanti e per una volta non deciderete nulla in modo impulsivo. Prima di agire, rifletterete così da non commettere errori, fare scelte sbagliate.

Oroscopo di Ariete 28 marzo amore

In coppia: piccoli sbalzi d’umore ma nulla di drammatico. Anche se non siete d’accordo su alcuni dettagli troverete un compromesso.

Soli: non è giornata di incontri ma perché avete la testa altrove. Siete concentrati sulle questioni di lavoro.

Oroscopo di domani 28 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): riflettere con calma

Oroscopo domenica Leone umore

Evitate di prendere una decisione affrettata. Gli aspetti odierni potrebbero spingervi a pensare che una questione sia più urgente di quanto lo è in realtà. Provate a fare un’inversione a U mentale e rallentate.

Riflettete con calma sarà più positivo e non ve ne pentirete. E’ il momento di mettere da parte un problema di tipo personale. Mollatelo e andate avanti. Il Plenilunio in Bilancia infatti, è un invito a evadere, distrarvi, spezzare il quotidiano, seppure solo mentalmente.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: la Luna Piena vi permette di adattarvi alle reciproche abitudini e sistemare qualcosa di irrisolto.

Soli: stuolo di persone attratte da voi: non partite in quarta, siete invitati a fare la scelta giusta.

Oroscopo 28 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): la realizzazione di un progetto

Oroscopo 28 marzo Sagittario: umore

Il plenilunio in Bilancia punta i riflettori su una relazione di lavoro o personale e potrebbe essere difficile rimanere indifferenti ai problemi collegati. Con questo transito, è probabile che dobbiate dire qualcosa al riguardo. È il modo in cui lo farete che farà la differenza. Un approccio discreto potrebbe risolvere facilmente il problema.

Un eccesso di sincerità, comporterebbe l’esatto contrario. Al contempo, la Luna Piena vi permette di realizzare un progetto e ne sarete molto orgogliosi. Il progresso attuale è solido e durerà nel tempo.

Oroscopo Sagittario 28 marzo: amore

In coppia: punti di vista divergenti su alcune questioni potrebbero scatenare qualche litigata.

Soli: l’atmosfera è elettrica: resta solo da capire se è un bene o un male. Ovvero se scatena una passione o una delusione.

