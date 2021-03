Oroscopo Ariete, Leone, Sagittario, previsioni per tutti i segni del 29 marzo 2021: oroscopo 29 marzo per tutti i segni

Oroscopo del 29 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): prendere tempo

Oroscopo Ariete umore

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno, oggi potreste sembrare determinati, pronti a prendere delle decisioni ma interiormente avere dei dubbi, siete un po’ stressati, giù di tono. Una sensazione che potrebbe bloccarvi, impedire di fare l’azione giusta.

Ma il transito può spingervi ad attingere all’istinto e capire perché non vi sentite pronti. Prendere tempo è la cosa migliore poiché nei prossimi giorni potrebbero arrivare informazioni fondamentali. La Luna in Bilancia in buon aspetto con Giove, oggi promette inoltre conversazioni positive.

Oroscopo di Ariete 29 marzo amore

In coppia: la comunicazione oggi è una priorità: dolci sms, parole tenere… saprete come affascinare il partner.

Soli: entrare in un sito di incontri vi divertirà: troverete chi vi corteggerà e vi sentirete soddisfatti.

Oroscopo di domani 29 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): un’opportunità d’oro

Oroscopo lunedì Leone umore

Nel lavoro potrebbe arrivare un’opportunità che potrebbe sembrare d’oro o un contratto importante ed è indispensabile porre attenzione anche i dettagli, soprattutto riguardanti le finanze. Con la congiunzione Mercurio-Nettuno tuttavia circola un po’ di confusione e voi non sapere bene come procedere.

Non date per scontato ciò che dice l’altra persona, leggete attentamente e fate tutte le domande che pensate siano utili a chiarire e sentirvi al sicuro. Per oggi, inoltre, cercate di prendervi cura delle persone care o di una in particolare: in questo momento ha bisogno di sentire il vostro affetto.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: il partner non è un amico/a: tenetelo a mente e mostrate di più l’amore che provate.

Soli: se volete conquistare un cuore è indispensabile aggiungere un po’ più di romanticismo.

Oroscopo 29 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rallentare il ritmo

Oroscopo 29 marzo Sagittario: umore

Il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Giove in Acquario, annuncia che una conversazione vivace potrebbe stimolarvi e far sembrare più allegri altri aspetti della giornata. L’arguzia e il senso dell’umorismo, del divertimento di una persona potrebbero essere d’aiuto a esaminare una situazione da una prospettiva completamente diversa e più positiva, e questo può fare la differenza.

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Pesci, vi spingerà inoltre a rallentare il ritmo del lavoro e a rilassarvi.

Oroscopo Sagittario 29 marzo: amore

In coppia: forte bisogno di sentire che il partner vi ama, vi stima: qualsiasi prova d’amore sarà la benvenuta.

Soli: aperti a nuovi incontri ma dovreste cercare di mostrare un minimo d’interesse per chi vorrà approfondire la conoscenza.

Per gli altri segni guardate qui:

TORO: un nuovo incarico

GEMELLI: difficoltà a concentrarvi

CANCRO: lavorate più del solito

VERGINE: tensioni nel lavoro

BILANCIA: occhio alle spese

SCORPIONE: cambiamenti imprevisti

CAPRICORNO: rimandare conversazioni importanti

ACQUARIO: esaminare le finanze

PESCI: emozioni confuse