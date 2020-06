Oroscopo Ariete martedì 9 giugno 2020 di Caterina Galloni

Oroscopo del 9 giugno 2020 per i nati sotto il segno dell’Ariete (21 marzo-21 aprile): imparare a dire “no”.

Vorreste fortemente liberarvi da un impegno che siete stati costretti ad assumere. La tentazione di lasciar perdere prenderà il sopravvento.

Non tiratevi indietro. Guadagnerete punti. Ma vi sarà di monito per una prossima volta a mostrare maggiore fermezza e dire semplicemente “no”.

Amore: in coppia, per fortuna il partner sa come prendervi. Soli: per oggi, non impegnatevi in una nuova storia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

