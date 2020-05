Oroscopo Bilancia 1 giugno 2020. Caterina Galloni: insofferenti

Oroscopo del 1 giugno 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia (24 settembre-23 ottobre): insofferenti.

Emozioni intense, siete un po’ insofferenti alla routine. In più, una persona cara potrebbe essere di cattivo umore e prendersela con voi.

Dite chiaramente ciò che pensate, non dovete temere una rottura. Non sarà così e vi rispetteranno. E’ tempo di porre dei limiti a chi esagera.

Amore: in coppia, sembra che il partner oggi non vi capisca. Soli: la solitudine vi pesa. Non tenete tutto dentro.

