Oroscopo Bilancia 10 maggio 2020. Caterina Galloni: senso del dovere

Oroscopo del 10 maggio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia ((24 settembre-23 ottobre): il senso del dovere.

Con la Luna in Capricorno, avete voglia di sentirvi al sicuro, protetti dalla casa, dalla famiglia. Ma anche così, ne avrete di cose da fare…

Seguite le vostre esigenze, per oggi mollate il senso del dovere e siate un po’ egoisti. Non è una tragedia pensare prima a voi e poi agli altri.

Amore: in coppia, vale quanto detto sopra. Soli: per oggi, privilegiate la tranquillità e state per conto vostro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com